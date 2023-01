Cocciaretto sempre più in alto | prima finale in carriera a Hobart e best ranking

il Resto del Carlino

Una di questa è senza dubbio Elisabettache stanotte si è presa la prima finale di un torneo Wta della carriera, con tanto di best ranking (per lei meritatissima tp 50). L'avvicinamento ...Nole ha un tabellone comodo (come, è il caso di aggiungere) ma dovrà misurarsi con i suoi ... [...] Brilla la. Semifinale a Hobart (Gianluca Strocchi, Tuttosport) Arriva in Tasmania, ... Tennis, Cocciaretto sempre più su HOBART (AUSTRALIA) - Grande impresa per Elisabetta Cocciaretto, che raggiunge la prima finale di un torneo Wta in carriera. La tennista marchigiana, numero 69 al mondo, ha sconfitto all'Hobart Interna ...L’azzurra ha superato Kenin in semifinale e ora sfiderà Davis per il titolo Luigi Ansaloni C’è forse una nuova Italia vestita di rosa, nel tennis, ultimamente un po’ messa da parte dopo anni gloriosi ...