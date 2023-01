Cocciaretto-Davis | Finale WTA Hobart 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’ultimo atto del torneo WTA 250Internationaldi tennis che si sta giocando in Australia, domani, sabato 14 gennaio, opporrà Elisabettaalla qualificata statunitense Lauren, sul Centre Court a partire dalle 03.00 italiane. L’incontro valido per laverrà trasmesso in diretta tv su SuperTennisTV ed in direttasu SuperTennix e WTA TV. Di seguito il calendario ed ildidel WTA 250Internationaldi tennis di sabato 14 gennaio. CALENDARIOWTASabato 14 gennaio ...

