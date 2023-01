CM Scommesse | Napoli-Juve e non solo | una giocata da 8 volte la posta

Redazione Jamma

...migliore arriva dallesulla salvezza, dove il rischio retrocessione è ora lontano a 11; i rossoneri hanno invece perso terreno nelle quote sullo scudetto, dove sono terzi, dietroe ...- Juve è una classica del nostro campionato per essersi incontrate sinora ben 152 volte in ... Tra le centinaia tipologie diil capocannoniere Victor Osimhen, con all'attivo già dieci ... Scommesse calcio, Serie A: Napoli favorito nella supersfida contro ... Il 27 ottobre 2007, il Napoli batte 3-1 la Juve al ritorno in A dopo il fallimento: goal di Del Piero, poi Gargano e due rigori contestati di Domizzi.Allo stadio " Maradona " è tutto pronto per dare il via all’anticipo della 18ª giornata di campionato. Il Napoli dopo aver battuto la Sampdoria per 2-0 ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. La v ...