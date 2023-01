CM com – Napoli-Juve | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming | Primapagina

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 09:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:ntus (calcio d’inizio alle ore 20.45 in diretta su DAZN) è l’anticipo che apre la 18esima giornata di campionato in Serie A, la penultima nel girone d’andata. I padroni di casa, già campioni d’inverno, si presentano a questo scontro diretto con un vantaggio di 7 lunghezze sui bianconeri, secondi in classifica a pari punti col Milan. LE ULTIME – Spalletti ha un paio di dubbi: Mario Rui e Politano partono favoriti nei ballottaggi con Olivera e Lozano. Allegri deve fare i conti con le assenze di Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba e Vlahovic. Chiesa dovrebbe partire dalla panchina così come Miretti, Paredes e Kean. LE(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, ...

Adnkronos

LE PROBABILI FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny;...- Juve, in ballo lo Scudetto e non solo. Per chi conterà di più la sfida di questa sera al Maradona E' il giorno di- Juve, attesissimo big match di questa 18esima giornata di campionato. Scontro al vertice che, per le due squadre, assume un diverso valore in vista del proseguimento della stagione. Perchè ... Napoli-Juventus, Allegri: "Spalletti è il migliore" C'è voluta una magia di Dybala per regalare alla Roma la vittoria contro il Genoa (1-0) e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i gialiorossi affronteranno (mercoledì 1… Leggi ...L'idea del Viminale è quella di vietare le trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per 1 o 2 mesi. Piantedosi è per il pugno duro dopo gli socntri avvenuti settimana scorsa a Badia del Pino. Nella Capi ...