Climeworks | inizia la corsa degli impianti di cattura e stoccaggio della CO2

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Giovedì, tra i ghiacci dell’Islanda, uno stabilimento unico nel suo genere ha dato una svolta alla sua solitaria battaglia contro il riscaldamento globale. Il progetto è di, una startup svizzera leader nel settore nascenterimozioneCO2. Si propone dire dall’atmosfera e stoccare sottoterra il gas climalterante per poi vendere alle aziende dei “crediti di carbonio” equivalenti a quantoto, cosicché queste ultime possano compensare (offset) parte delle loro emissioni per raggiungere la neutralità carbonica. E il 12 gennaio ha venduto i suoi primi crediti. Si tratta di un esperimento sia dal punto di vista tecnico che da quellofattibilità commerciale. Il processo è abbastanza lineare: i macchinari aspirano l’aria, filtrano la CO2 e la pompano ...

