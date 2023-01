Clima | un altro Appennino | anche senza neve | è possibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il dibattito odierno sulla montagnae la crisi degli sport invernali è per certi aspetti surreale. Sembra che ci sia accorti dei cambiamentitici solo qualche giorno fa, dopo aver gioito per i bagni di mare fatti in ottobre e per la mitezza dell’inverno,riflettere sulla portata e sull’origine di queste anomalietiche. Ma lo sconcerto aumenta ancora di fronte alle soluzioni proposte: spariamo coi cannoniartificiale in grado di resistere,sciogliersi,a temperature di quindici gradi, ed è fatta! Saranno pure high-tech questi cannoni spara, ma perseverare è diabolico: non serve continuare a fare le stesse cose solo con nuovi strumenti ancora più invasivi per consumo di acqua e per gli ...