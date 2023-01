(Di venerdì 13 gennaio 2023) di Franco Tessadri Da qualche anno si nota attraverso i media, pur con tanti limiti e confuse interpretazioni, una maggiore attenzione alle tematiche ambientali legata al manifestarsi di evidenti segnali della pericolosa tendenza al cambiamento del. È necessarioessere preoccupati e consci di questa inclinazione verso il riscaldamento; se “i buoi sembrano usciti dalla stalla” forse possiamo ancora riportarli al riparo, certo bisognerebbe riconoscere che noi umani siamo in buonaresponsabili del contingente problematico. C’è molto daper convincere coloro che ancora ne negano l’evidenza. Gli ostacoli principali sono sicuramente lobby e potentati economici, che per mantenere grandi profitti sono riusciti ad assoggettare i governi nazionali e i blocchi ...

Il Fatto Quotidiano

Il settore fintech si sta evolvendo in modo rapido e spessoimprevedibile, sottolinea il team della soluzione di business finance management Qonto . Se la ... che nell'attualedi incertezza ...Minimein leggero calo o stazionarie. Venti moderati di libeccio su Levante ligure, forti ...//www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi - e - ricerche/analisi - meteo - e -.html ... Clima, anche una giustizia sociale globale oggi assente può fare la sua parte I modelli principali di previsioni meteorologica sono concordi nel ritenere la prossima settimana come quella di svolta per l’arrivo del vero ...Freddo, pioggia ma sopratutto neve abbondante su tutti gli appennini nella prossima settimana per l'arrivo di un'irruzione di aria artica ...