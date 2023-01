Clemente Rebora | quel travolgente incontro con la fede che gli costò l’emarginazione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Gettato faccia a faccia con i diavoli della città del Male non seppi scansarmi dal guardare il volto impietrante di Medusa”. Considerazioni del poeta milanese. In più di un’occasione sviluppò nelle sue poesie e scritti argomenti sulle prospettive divergenti offerte dalla dimensione di un’esistenza vissuta in campagna rispetto a una consumata in città.era nato nel capoluogo lombardo il 6 gennaio del 1885, terminò il suo percorso terreno tra le spire di una dolorosa e invalidante patologia a Stresa il 1° novembre 1957. La tematica, delle differenti prospettive, offerte dall’atmosfera della campagna rispetto ale offerte dalla città, attraverserà tutto il XX° secolo. Sorge naturale a tale proposito segnalare, poeti come Attilio Bertolucci e Pier Paolo Pasolini, i quali con accenti diversi ...