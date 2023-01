Claudio Ferrarese a SuperNews | “Napoli? Può essere l’anno giusto Vi svelo come ho portato Maicon in D”

ItaSportPress

Il professoreinfatti ha indicato tra gli interventi di restauro migliori eseguiti nel ... quello di Sgarbi, che ha riempito d'orgoglio il sindacoBolandrini, primo sostenitore del ...... visti i punti vendita e gli showroom già presenti sia nel(a Ferrara, San Giuseppe di ... la nuova realtà ha già scelto il proprio direttore generale: saràBassi, che è già da diversi ... Trento, Ferrarese: “Mercato non è impossibile. Salvezza può arrivare con i tifosi” La chiamano cometa di Neanderthal perché gli ultimi esseri umani che hanno potuto vederla sono, per l’appunto, gli uomini di Neanderthal, 50.000 anni fa. È nota anche come Cometa Verde o… Leggi ...Tu sei stato al Sona in veste di Ds e sei riuscito a portare un calciatore come Maicon in Serie D. Io purtroppo ho vissuto momenti bui a Napoli, mi dispiace molto, perché per un calciatore giocare in ...