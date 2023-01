Classifica generale Dakar 2023 auto | Al-Attiyah leader | Loeb sorpassa Moraes

La Gazzetta dello Sport

... ma la casa dei Quattro Cerchi ha perso dopo pochi giorni Stephan Peterhansel così come Carlos Sainz poco dopo quando lo spagnolo non aveva già più ambizioni a livello di. ' Se ...... guardando al periodo recente, vede nei primi dieci posti dellasolo annate successive al 2010. A rilevarlo è Arpa Lombardia. Non solo Milano, anche la regione inha registrato ... Dakar moto: Kevin Benavides nuovo leader della classifica Dopo aver fatto registrare il miglior tempo in tutti i rilevamenti previsti per la dodicesima tappa della Dakar 2023, dall’Empty Quarter fino alle affascinanti quanto insidiose dune di Shaybah, è il ...E’ calato il sipario sulla dodicesima tappa della Dakar 2023 riservata alle moto. La stage odierna rappresentava un’altra sfida per i piloti: 185 km di speciale (191 km di collegamento), dovendo affro ...