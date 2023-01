Clamoroso | la Fifa apre un' indagine sull' Argentina | terremoto sul Mondiale

L'eccezionale qualità dell'arbitraggio ha contribuito alsuccesso della competizione. AllaWomen's World Cup Australia & New Zealand 2023, intendiamo ripeterlo e convincere ancora con ...... in ciò spalleggiato dalla leadership della. Un po' più in sordina è passata, sul piano ... per trovarne traccia bisogna che davvero succeda qualcosa di, in un paese che tanto somiglia ...In un calcio sempre più longevo, Gareth Bale va contro tendenza. Mentre calciatori come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Zlatan Ibrahimovic non ...Questo il lungo messaggio condiviso sui propri account social: "Dopo un'attenta e ponderata riflessione, annuncio il mio ritiro immediato dal calcio di club e internazionale. Mi sento incredibilmente ...