Cinghiali | Ispra | In 7 anni danni all' agricoltura per 120 milioni di euro

Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

In media - spiega l'- dal 2015 al 2021 sono stati abbattuti 300milaall'anno (di cui 257mila in caccia ordinaria e 42mila in interventi di controllo faunistico). Tra il 2015 e il 2021 ...commenta Secondo l', i danni all'agricoltura provocati in Italia daiin sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano i 120 milioni di euro. Gli importi annuali oscillano tra 14,6 e 18,7 milioni di euro, con ... Ispra: nel 2021 i cinghiali in Italia erano 1,5 milioni. In 7 anni ... Secondo l’indagine nazionale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sulla gestione del cinghiale in Italia nel periodo Ispra: nel 2021 i cinghiali in Italia erano 1 ...I danni all'agricoltura provocati in Italia dai cinghali in sette anni, dal 2015 al 2021, sfiorano i 120 milioni di euro per un totale di oltre 105 mila eventi. Gli importi annuali oscillano tra 14,6 ...