Cina | 900 mln di contagiati dal Covid Da noi giù l' incidenza e nessuna regione a rischio alto

(Di venerdì 13 gennaio 2023) - Studio dell'università di Pechino: infetti due terzi degli abitanti. Nel Guansu ha contratto il virus il 91% della popolazione. Timori per il capodanno cinese. Ma l'effetto sull'Italia non c'è. Per ...

TGCOM

- Studio dell'università di Pechino: infetti due terzi degli abitanti. Nel Guansu ha contratto il virus il 91% della popolazione. Timori per il capodanno cinese. Ma l'effetto sull'Italia non c'è. Per ...Secondo un studio, insonomilioni i contagiati In Cina 900 milioni di persone sono state contagiate dal Covid Circa 900 milioni di persone in Cina sono state infettate dal coronavirus. È quanto riporta uno studio dell'Università di Pechino citato dalla Bbc. Il ...Sono circa 900 milioni le persone in Cina contagiate dal Covid: secondo la ricerca dell’Università di Pechino, citata da Bbc, si tratta del ...