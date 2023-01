Cina | 900 milioni di casi | il 64% della popolazione contagiata – Lo studio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Circa 900di persone insono state contagiate dal Coronavirus da quando è stata bruscamente sospesa la politica zero Covid. A dirlo è unoPeking University citato dalla Bbc, che stima il numero difino all’11 gennaio. Secondo il rapporto, a oggi il 64%avrebbe contratto il Covid. La più colpita è la provincia di Gansu, dove il 91% delle persone risulta essere infetto, seguita da Yunnan (84%) e Qinghai (80%). La situazione, spiega la testata britannica, potrebbe peggiorare nei prossimi due/tre mesi. Domenica scorsa laha, infatti, riaperto i suoi confini, e centinaia didi cinesi stanno per viaggiare verso le loro città d’origine – molti per la prima volta dall’inizio ...

