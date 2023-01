Ciclone Cruciani | come travolge l' eco-comunista | Fanc***isti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si schermano dietro la campagna di sensibilizzazione per i cambiamenti climatici, ma il rischio di danni irreversibili è concreto: da mesi ecologisti e pacifisti lottano contro l'immobilismo dei governi. Condannabile sono, senza dubbio, le modalità scelte. Gli attivisti, infatti, attaccano opere d'arte d'inestimabile valore o bloccano strade, sposando la causa del clima e della difesa dell'ambiente. A “Dritto e rovescio”, seguito programma di Rete 4, Giuseppefa pelo e contropelo a Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al popolo e sostenitore delle manifestazioni: “Fanca**isti che pensano di combattere per la salvezza del pianeta”. Capolavori presi di mira da giovani militanti e un movimento trasversale, europeo, che combatte per l'ambientalismo e l'ecologia. Con l'obiettivo di scuotere le fondamenta delle istituzioni, ragazzi e ragazze di ...

Il Tempo

Ma non c'entrano i due che spesso fanno arrabbiare tanti ascoltatori, e che rispondono ai nomi di David Parenzo e Giuseppe, stavolta nell'occhio delc'è Sebastiano Barisoni, il ...Ma non c'entrano i due che spesso fanno arrabbiare tanti ascoltatori, e che rispondono ai nomi di David Parenzo e Giuseppe, stavolta nell'occhio delc'è Sebastiano Barisoni, il ... Dritto e rovescio, ciclone Cruciani. Come spiana l'eco-comunista: "Fanc***isti" Si schermano dietro la campagna di sensibilizzazione per i cambiamenti climatici, ma il rischio di danni irreversibili è concreto: da mesi ...