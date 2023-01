Ciclocross | a Ostia Antica i Campionati Italiani | 18 titoli in palio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma – Si apre ufficialmente il sipario sulla 91esima edizione dei, primo super appuntamento del 2023 per il ciclismo del nostro Paese. Sabato 14 e Domenica 15 gennaio, all’interno del Camping Village Roma Capitol, nel cuore della Riserva Protetta della Pineta di Castel Fusano a, circa mille persone tra atleti, staff e accompagnatori parteciperanno alla rassegna tricolore che metterà inil titolo di campione d’Italia in 11 categorie amatoriali (dieci individuali, più la grande novità della Team Relay Master) e 7 agonistiche: Team Relay; Juniores maschile e femminile; Under 23 maschile e femminile; Elite Uomini e Donne. Ad allestire l’evento, con la preziosa partecipazione dei tecnici del Comitato Regionale Lazio della Federciclismo, la ...

Io sono nato ae proprio nell'area di Castel Fusano, dove si svolgeranno i campionati italiani di, ho imparato ad andare in bicicletta: è uno dei campeggi migliori al mondo. Eventi ...FCI Marche: Bike Day per la Sicurezza Stradale emarchigiano protagonista a Forlì nell'ultima gara dell'Adriatico Cross Tour BIKE DAY A ...mese di gennaio per i campionati italiani di...Sabato le prove master, domenica le categorie agonistiche. L’assessore Onorato, che ha portato il gran finale del Giro nella capitale: "Vogliamo dare a cittadini e turisti motivo di venire a Roma più ...Si apre ufficialmente il sipario sulla 91esima edizione dei campionati italiani Ciclocross, primo super appuntamento del 2023 per il ciclismo del nostro Paese. Sabato 14 e Domenica 15 gennaio, all'int ...