Ciclismo | Thibaut Pinot annuncia il ritiro a sorpresa | il 2023 sarà l’ultima stagione in gruppo

(Di venerdì 13 gennaio 2023)hato che questala sua ultimaagonistica. Il ciclista francese, attualmente in forza alla Groupama-FDJ, ha comunicato ache appenderà la bicicletta al chiodo al termine di questa annata agonistica, la quattordicesima tra i professionisti. Il 32enne, che per l’intera carriera ha indossato la casacca della compagine transalpina, ha conquistato 33 vittorie, tra le quali spiccano il Giro di Lombardia 2018, tre tappe al Tour de France (con tanto di terzo posto finale a Parigi nel 2014, quando festeggiò Vincenzo Nibali), due frazioni alla Vuelta di Spagna e una al Giro d’Italia.punta a essere protagonista alla prossima edizione della Corsa Rosa e sogna di correre anche alla Grande Boucle, prima ...

Il Foglio

Pinot , a sorpresa, ha dichiarato all' Equipe che alla fine del 2023 chiuderà la sua esperienza da ciclista professionista a 33 anni. Ha parlato a margine della presentazione della Groupama - ...Non sono però gli intoppi che hanno avvicinatoPinot al pubblico internazionale del. Quelli sono arrivati dopo, quando poteva vincere ma non lo ha fatto, quando era lì lì per ... Ciclismo. Thibaut Pinot annuncia il ritiro. La diversità del Francese Pinot a L'Equipe: "Sono stato un buon corridore, e basta. Non volevo una carriera piatta, che belli gli alti e bassi. Ti alleni con la neve" ...Il corridore francese vuole “chiudere magnificamente”: la sua ultima gara da professionista sarà il Giro di Lombardia ...