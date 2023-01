Chiedono una nuova proroga per il ‘caso Oikos’ in attesa delle perizie

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: 01/12/2023 In onda alle 17:31 TEC Le nuove prove riguarderebbero i lavori di ampliamento del campo di calcio di Alcoraz Il caso Oikos è arrivato ad accumulare in quasi quattro anni di indagini un totale di 59 indagati L’ufficio del procuratore ha chiesto al giudice di Huesca che sta istruendo il caso oikosdi fissare nel calcio professionistico spagnolo, unadi 6 mesi, dopo quasi quattro anni di indagini, al fine di nominare un nuovo esperto per effettuare una perizia sui lavori di ampliamento del campo di calcio di Alcoraz e le presunte false fatture emesse per finanziare le frodi sportive indagate. Nella sua lettera, il pubblico ministero chiede che “procedere a dichiarare una...