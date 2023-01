Chiara Rabbi nuova stoccata contro l’ex Davide Donadei | poi la confessione su Maria De Filippi

(Di venerdì 13 gennaio 2023)ha aperto la box delle domande ed ha risposto alle curiosità dei suoi fan. Tra le varie richieste non sono mancati riferimenti al, a Uomini e Donne eDe. La ragazza ha risposto in maniera molto libera e onesta a tutte le domande che le sono state fatte, pertanto, L'articolo proviene da KontroKultura.

Isa e Chia

A mettere in discussione la sua totale sincerità, è adesso anche un nuovo gossip che getterebbe nuove ombre sul suo passato con. Davide Donadei, nuove voci di tradimento a scapito di ...Da quando Davide Donadei è entrato come concorrente al GF Vip si fa un gran parlare della sua vecchia relazione con. Nelle ultime ore, sono spuntati altri dettagli in merito ai tradimenti dell'ex tronista di Uomini e Donne alla fidanzata. Davide Donadei: spuntano altri tradimenti a... Uomini e Donne, Chiara Rabbi lancia una nuova stoccata all’ex Davide Donadei Chiara Rabbi risponde alle domande dei fan: cosa ne pensa di Davide Donadei Nelle ultime ore, Chiara Rabbi ci ha messo la faccia e ha risposto ad alcune ...Mentre Davide Donadei si sta vivendo la sua avventura all'interno della Casa del Gf Vip 7, i gossip su di lui non stanno mancando. A tal pro ...