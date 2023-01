Chiara Nasti vita da mamma | il figlio non ne vuol sapere di dormire | «Ah Thiago!»

Today.it

è una delle influencer italiane più seguite. Da quando è diventata mamma del piccolo Thiago racconta tramite i suoi post e le sue storie come sia avere un bambino , accudirlo e seguirlo. ...Su Instagram sono stati postati anche gli auguri dial club biancoceleste. Lazio - Empoli, 2 - 2, le pagelle dei biancocelesti. Provedel incerto, Immobile sbiadito, Zaccagni efficace, ... Chiara Nasti nella bufera: "Se avessi avuto una borsa Zara (e non Chanel) sarei stata una persona migliore" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Chiara Nasti è una delle influencer italiane più seguite. Da quando è diventata mamma del piccolo Thiago racconta tramite i suoi post e le sue storie come sia avere un ...