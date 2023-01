Chiara la cifra del rimborso DAZN dopo Inter-Napoli e il numero di clienti interessati

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Si vanno delineando nuovi dettagli relativi ali grossi problemicorsi lo scorso 4 gennaio, soprattutto durante la partitama anche Udinese-Empoli. La società si è impegnata a fornire il giusto risarcimento aimentre l’AGCOM in queste ore, attraverso le parole del commissario Massimiliano Capitano, ha specificato meglio l’impegno profuso proprio a tutela dei consumatori dall’Agenzia. Idestinatari delnon saranno meno del ragguardevoledi 442.000. In effetti, proprio così tanti abbonati al servizio hanno riscontrato seri problemi di visione durante i primi 15 minuti die pure ...

A quanto ammonterà il rimborso DAZN Laesatta spettante ai clienti interessati dalle anomalie è pari ad un quarto del valore del piano mensile sottoscritto per il proprio abbonamento.