Chiara Ferragni | la lingua sulle labbra della cagnolina Matilda scatena gli haters

Agenzia ANSA

Ad affiancarlo due co - conduttrici d'eccezione: l'imprenditrice digitalee la giornalista Francesca Fagnani , promossa in prima serata con il suo programma Belve. Spalla al maschile ...Chi sono le altre co - conduttrici di Sanremo 2023 oltree Francesca Fagnani È partito il toto - nomi dopo una gag tra Fiorello e Amadeus. Fiorello continua a tenere alta l'attenzione sul Festival di Sanremo 2023 giocando spesso con l'amico ... Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne FOTO E VIDEO Sui social impazza il trend "Turning my mom into me", dove le figlie prestano alle mamme dei vestiti da indossare per vedere l'effetto. Anche Chiara Ferragni, Fedez e Lizzo hanno partecipato ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...