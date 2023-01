Chiara Ferragni devolve compenso Sanremo a donne vittime violenza

(Di venerdì 13 gennaio 2023) "Sono molto felice di poter annunciare che ho devoluto l'interodella mia partecipazione aall'associazione Di.Re (in rete contro la) che è presente su tutto il territorio italiano e che si occupa di aiutare ledida parte degli uomini". Lo annuncia l'influencer-starin un video postato sul suo profilo Instagram."In questo momento, più che mai - spiega-, penso sia importante parlare delladi cui lesono, di tutti i tipi di, quindi non solo quella fisica ma anche quella psicologica ed economica. L'associazione DiRe, con oltre 100 centri ...

Agenzia ANSA

'In Italia, oggi più che mai, c'è bisogno di parlare e di fare qualcosa di concreto contro la violenza maschile'sui social annuncia che devolverà il suo compenso per la partecipazione al Festival di Sanremo alla lotta contro la violenza sulle donne. "Sono fiera di annunciare che ho devoluto l'...Selvaggia Lucarelli torna ad attaccaresul tema delle iniziative benefiche annunciate dall'imprenditrice. Dopo la polemica sul pandoro pubblicizzato per beneficenza dall'influencer per Balocco , la giurata di Ballando con ... Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo per la lotta contro la violenza sulle donne FOTO E VIDEO La giornalista continua la sua crociata nei confronti dell'influencer che ha deciso di donare i 100mila euro del suo compenso a favore delle donne vittime di violenza: "Le sue sono iniziative pubblici ...Ha motivato il suo “sì” a Sanremo con un messaggio per tutte le donne e devolverà il cachet a un’associazione contro la ...