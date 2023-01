Chi saranno le co-conduttrici di Sanremo 2023? Ecco gli indizi

...realtà cittadine già portano avanti nei quartieri a sostegno soprattutto dei più deboli e di... Tutte le richiestevalutate secondo un criterio cronologico di presentazione delle domande. Il ...Ci sono così tante variabili e così tante novità che è troppo presto per direi concorrenti più vicini. Spero che la lotta sia tra me e lui . Sarebbe una posizione di lusso per la nostra ...A partire da venerdì 13 gennaio torna in prima serata su Rai1 il talent show condotto Antonella Clerici, ovvero "The Voice Senior", arrivato alla sua terza edizione. Come per gli anni precedenti, sara ...Leggi la review di Michele Ciavarella della sfilata Gucci fw23. com'è stata la sfilata Gucci fw23, la prima senza Alessandro Michele