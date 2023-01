Chi ha paura di venerdì 13?

(Di venerdì 13 gennaio 2023) La triskaidekafobia è lapersistente, irrazionale e ingiustificata del numero 13.Questo numero è sempre stato associato a qualcosa di negativo o malvagio: la famosa ultima cena di Gesù ha avuto 13 ospiti, il tredicesimo è colui che lo ha tradito. Le persone con Triskaidekafobia sono chiamate Triskaidekaphobes. Tendono a provare una forte ansia al pensiero o alla vista di questo numero. Di conseguenza, potrebbero rifiutarsi di uscire di casa il 13 di ogni mese o evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con questo numero. In molti casi, questapuò essere profondamente debilitante.Ma oggi è13 e quindi dalla Triskaidekafobia dobbiamo passare alla Paraskevidekatriafobia, che è un’estensione della Triskaidekafobia. Proviene da Paraskevi, (greco per). Altri nomi per questa fobia includono ...

... 'Stupido - sottolinea Will - vuole anche essere uno slogan: non bisogna averedi esternare ... "Anno Luce", "Domani che fai" "Capolavoro", "sono veramente", "Più forte di me", che hanno ...Ora so pertifare. Forza Gigi! Pardon, Edo. Leonardo Colavito e Antonio "Bubu" Gargiulo voto: 8,... Ora non abbianodi essere fragili ma sappiano essere sfrontati. Bruno Barbieri voto: 8 Non ...