Chi è il Prossimo Colpo di Bologna | Pellistri o Zerbin?

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Quando Alessioè stato accostato al, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sognavano di portarlo a Casteldebole, ma il giovane esterno del Napoli aveva deciso di rimanere a Castelvolturno. Benché Luciano Spalletti non gli avesse offerto tante opportunità, l’idea di allenarsi con campioni, di giocare qualche pezzo di partita e di girare sui campi d’Europa in Champions gli faceva battere il cuore. Eppure, non è che oraabbia rivoluzionato la sua idea: semplicemente, il Napoli sta pensando di mandarlo a giocare e lui non si opporrebbe. Di conseguenza, ilha ripreso a parlare con il Napoli, manifestando il proprio interesse nei suoi confronti. Tuttavia, Sartori e Di Vaio non stanno considerando solo. Ad esempio, è stato diffuso un rumor secondo cui il ...