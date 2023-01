Chelsea | l’esordio di Joao Felix è shock! Espulso dopo neanche un’ora | cos’è successo | Estero

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 00:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Peggio di così non poteva cominciare l’esperienza dial. Il portoghese è stato schierato titolare da Potter nella sfida contro il Fulham, il recupero della settima giornata di Premier, ma la sua partita è durata solo un’oretta. Al 58’ infatti l’ex Atletico Madrid si è fatto espellere. Su un pallone a lui indirizzato, ma troppo violento,ha sbagliato il controllo e si è messo alla ricerca della palla vagante. Su di essa è arrivato per primo il terzino Tete che è stato travolto dal portoghese. Un eccesso di foga che si è tramutato in un intervento durissimo a gamba tesa e che gli è valso il rosso diretto. A nulla sono valse le tante proteste dei suoi nuovi compagni, ...