Chelsea | Joao Felix espulso all’esordio VIDEO

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sfortunato l’esordio dial, passato solo 2 giorni fa ai londinesi in prestito dall’Atletico Madrid, che ha rovinato l’ottima prestazione fatta nel derby londinese contro il Fulham (2-1) con un durissimo intervento sul terzino olandese Kenny Tete che gli è costato il rosso diretto. La sconfitta prolunga il momento disastroso per il, decimo, a 19 punti dalla capolista Arsenal dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove giornate. Il portoghese, motivatissimo, ha giocato ad altissimo livello fino a quando al 58? un’incoscienza lo ha portato sotto la doccia prima della fine dell’incontro. Non serve a nulla il gol dell’ex Napoli Kalidou Koulibaly. La sua squadra, il, non riesce a vincere nemmeno questa volta e persistono le preoccupazioni sul nuovo tecnico ...

