Chelsea | esordio-horror per Joao Felix | il video della disfatta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Arrivato per 11 milioni dall'Atletico Madrid, pernon è stato unpositivo al. Per i Blues la prima ufficiale del portoghese è stato un autentico disastro: nemmeno 24 prima arrivato in Inghilterra, è stato espulso a inizio ripresa per un brutto fallo commesso ai danni di Tete. Doveva essere la stella di questo match contro il Fulham valido per la settima giornata di campionato, e invece in meno di un'ora la partita del gioiello lusitano si è trasformato nel suo peggiore incubo., che falo su Tite Dopo essere passato in vantaggio con Willian al 25', il Fulham ha poi vinto la gara per 2-1 contro la formazione di Graham Potter, che aveva pareggiato con il gol di Koulibaly. Aveva iniziato titolare la sfida, e ...