Che Dio Ci Aiuti 7 | anticipazioni seconda puntata di giovedì 19 gennaio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizidi Che Dio Ci7 7×03 – Restare o partire? – Suor Angela riceve una visita dal Vescovo, che mette in discussione il suo operato. Per distrarsi, la suora si occupa delle sue ragazze: cerca di aiutare Ludovica a sciogliersi un po’, mentre vorrebbe convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini. Inoltre, insieme ad Emiliano, inizia a pedinare Sara, che sembra essersi cacciata nei guai. Azzurra, intanto, continua ad indagare, determinata a scagionare qualunque tipo di colpa possa avere Suor Angela. Nel frattempo, Suor Teresa ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella e rimarrà ad Assisi più del previsto. 7×04 – Progetti – Le nuove dinamiche al Convento degli Angeli mettono in crisi Azzurra, che è determinata a far tornare le cose com’erano ...