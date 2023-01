Charles Leclerc a C’è Posta Per Te | il colpaccio di Maria De Filippi nella puntata di sabato 14 gennaio

(Di venerdì 13 gennaio 2023)a C’èPer Te:Defa ilinvitando per la prima volta per il pilota di Formula 1 che corre per la Scuderia Ferrari. Lain questione del people show andrà in onda14. Tra gli ospiti ci sarà anche Luca Argentero, ormai personaggio “fisso” nel programma televisivo di Canale5. C’èPer Te continua ad essere uno degli show più amati dal pubblico Mediaset. Al suo esordio,, laha registrato uno share del 30.2% pari a 4 milioni 898 mila telespettatori (sul target commerciale 15-64 anni dato record del 32.96% di share). Come già accaduto con altri ospiti famosi, ...

Sport Fanpage

'C'è posta per te' con Luca Argentero eSU CANALE 5 'Fosca Innocenti 2', guarda le foto dal set CHE BACI! Carolina Marconi e Alessandro Tulli, amore ad alta quota BALLETTI SEXY Al 'Grande Fratello Vip' le ragazze si ...In attesa della presentazione ufficiale della nuova a vettura, prevista per martedì 14 febbraio, Carlos Sainz epotrebbero scendere in pista a Fiorano per una sessione di 'allenamento' invernale. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la Ferrari starebbe programmando una tre ... Le vacanze di Leclerc spaventano i tifosi Ferrari: scala le Dolomiti su uno strapiombo da brividi Due nuovi ospiti sono pronti ad animare la seconda puntata della ventiseiesima edizione di C’è Posta Per Te. Nel corso del prossimo appuntamento con il people show, in onda domani sera su Canale 5 in ...Una mini sessione a Fiorano per Leclerc, Sainz, Giovinazzi e Shwartzman per riabituare i piloti Ferrari in vista della stagione in arrivo ...