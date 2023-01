Cgil | a Milano due lavoratori su tre sono precari

(Di venerdì 13 gennaio 2023)– “Le persone che lavorano in questo periodo di crisi economica non se la passano benissimo, in condizione di bassi salari eetà: questo è un trend che va avanti aormai dal 2018, si attivano più posti di lavoro a termine che lavori stabili, nell’ordine di 2/3 di lavorie 1/3 stabile”. Lo ha detto il segretario generale di, Massimo Bonini, a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di. “Su queste basi – ha aggiunto – ci chiediamo come si possa costruire una condizione di serena vita e un futuro per le nuove generazioni, soprattutto per vivere ain cui i prezzi della casa viaggiano su una media doppia rispetto ad altre città europee simili”. Dal governo “al momento noi non vediamo ...

Collettiva.it

In Lombardia le Segreterie Regionali Sindacali, CISL, UIL, FAISA, CISAL, UGL hanno proclamato ... Rho, Saronno e Seregno e numerose linee extraurbane, tra cui la 528 e la 542 che passano da,...... attorno alle 8:30, hanno bloccato il traffico in piazza Cinque Giornate () sedendosi a terra,... in corso di Porta Vittoria, dove stava per iniziare il congresso dellamilanese, alla ... Cgil Milano, un lavoratore su tre è precario MILANO - "Le persone che lavorano in questo periodo di crisi economica non se la passano benissimo, in condizione di bassi salari e precarietà: questo è ...Oggi, venerdì 13 gennaio, è previsto uno sciopero dei mezzi pubblici in quattro regioni italiane: Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana. Sarà un venerdì complicato per viaggiatori e pen ...