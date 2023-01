Certificato di gravidanza | cos’è e da chi viene rilasciato

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Le donne lavoratrici, seppur con tutta una serie di questioni irrisolte o non ancora ben gestite, che rimangono incinte hanno una serie di tutele sia durante lache nel periodo dell’allattamento. Per ottenere queste tutele è necessario assolvere a una “incombenza” burocratica: l’ottenimento deldi. A differenza di quanto avveniva in passato (quando le donne lavoratrici dovevano recarsi presso la sede INPS di competenza per consegnare la relativa certificazione), dal 2017, con le procedure e le caratteristiche definite dall’INPS nella Circolare 82 che ha per oggetto la telematizzazione delmedico di, tale documento non solotrasmesso online, ma l’obbligo di farlo è del medico ginecologo che segue la ...