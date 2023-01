C' era una volta il telegramma | ma in Italia resiste

Il Fatto Quotidiano

... il differimento dell'entrata in vigore della riforma, infatti, comportaultrattività del ... in forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata chestata adottata in passato dalla ......con il volto rivolto su un sacchetto di plastica cheappoggiato al cuscino. A fare la scoperta un pensionato 71enne, l'ex bancario Gian Claudio Dalla Benedetta , con il quale il giovane aveva... Torino, c’era una volta la spinta alla legalità: ora tutto è stato smontato. Lo dico per esperienza Veracode, leader globale di soluzioni di test della sicurezza delle applicazioni moderne, oggi ha presentato dei dati che potrebbero far consentire al ...L'album in uscita il 21 aprile è il primo dopo vent'anni ed è stato registrato in segreto tra la casa e lo studio del duo a Bath, ...