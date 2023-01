Celo manca | le figurine Panini aprono alle donne

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il calcio cambia, leanche. Nasce l'album 'Calciatrici' che si affianca a quello 'Calciatori' dellagiunto alla 62° edizione e per la prima volta aperto al mondo femminile oltre lo spazio concesso negli ultimi anni. Una novità pensata non per seguire una moda o per essere politicamente corretti, ma perché il mercato rosa del pallone sta crescendo e l'Italia prova a inseguire modelli vincenti come il Nord Europa, la Francia e gli Stati Uniti dove già le campionesse del calcio sono star a tutti gli effetti. Tecnicamente si tratta di una collezione parla per la quale bisognerà completare un album digitale per poi richiederlo in formato cartaceo. Un primo passo su cui si valuterà il successo dell'iniziativa che arriva a pochi mesi dalla delusione della nazionale nell'Europeo 2022 e alla vigilia del Mondiale della ...