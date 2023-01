Ceferin contro il Mondiale a 48 squadre | “Si abbasserà la qualità | meglio il nostro Europeo”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “Nonostante per la prima volta dal 2002 a vincere ilsia stato un Paese non, all’ultimo torneo hanno nuovamente dominato nazionali europee, conquistando secondo e terzo posto. Il calcioè davanti agli altri, avendo la concorrenza solo di Brasile e Argentina, i cui calciatori tuttavia giocano tutti in Europa”. Lo ha detto il presidente dell’Uefa, Aleksander, a Belgrado a margine di una visita ufficiale. Nel corso dell’intervista a una tv, ha criticato i Mondiali allargati dalla Fifa dal 2026 a 48: “E’ un problema della Fifa, ma a mio parere sila. Vi saranno più partite poco interessanti. Ma ciò non è un problema dell’Uefa, e proprio per questo l’è qualitativamente migliore del ...

Il Presidente UEFA Aleksanderha dichiarato: "Un uomo ancora giovane che ci lascia è sempre ... come ci ha insegnato in questi ultimi anni di lotta dignitosa e mai domala sua malattia. ...In questi due giorni si susseguono svariate dichiarazioni, quasi tuttela Superlega . Il primo ad aprire "le danze" è lo stesso: "I calciatori che parteciperanno alla Superlega non ...Allegri studia Soulé: «C’è una cosa che devo valutare». Le parole dell’allenatore della Juve in conferenza stampa Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Juve Udinese ha fatto un passaggio import ...Alexander Ceferin, presidente della Uefa, sarà l'unico candidato a correre per la presidenza della massima organizzazione calcistica continentale, le cui elezioni si svolgeranno il 5 ...