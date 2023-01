C’è Posta per Te | anticipazioni 14 gennaio 2023 | ospiti e storie della seconda puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 gennaio 2023) C’èper Te ritorna con un nuovo imperdibile appuntamento per la giornata di domani, sabato 14. Siete pronti a scoprire cosa vi aspetta durante la serata? Una cosa è certa: Maria De Filippi non si accontenta di essere la regina del pomeriggio, con il suo dating show di tanto successo Uomini e Donne, ma vuole colonizzare anche la prima serata, quella più importante, e cioè quella del sabato. Pare, inoltre, che la Mediaset quest’anno voglia ingaggiare una vera e propria guerra contro la Rai, dal momento che non ha intenzione di fermare la programmazione dei suoi format più importanti – Grande Fratello Vip, C’èper Te – durante le serata del Festival di Sanremo. Queste sono le indiscrezioni che trapelano al momento, nulla di ufficiale, ma è molto probabile che la tregua quest’anno non ci sarà, il ...