C' è posta per te 2023 | ecco gli ospiti della seconda puntata di sabato 14 gennaio

(Di venerdì 13 gennaio 2023)14in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento stagionale per C'èper te. Il programma, condotto da Maria De Filippi, è reduce da un ottimo esordio che ha tenuti incollati alla TV quasi 4,9 milioni di telespettatori per uno share del 30,16%, vincendo la prima sfida con Carlo Conti e il suo Tali e quali, in onda su Rai 1. Segnalazione all'Agcom contro Maria De Filippi È stata anche una settimana intensa per il programma a causa delle polemiche dopo il caso di Valentina e Stefano, due coniugi in procinto di separarsi. Nel raccontovicenda sono emerse delle violenze psicologiche da parte dell'uomo nei confrontimoglie, che hanno indignato i telespettatori e non solo, visto che nelle ultime ore l'ONG Differenza Donna, ha segnalato all'Autorità per le garanzie nelle ...

Open

... in prestito proprio dal Milan, vale 5 volte la. Anche l' Inter deve mettersi alle spalle il ... dopo le dieci sconfitte consecutive con cui aveva chiuso il campionato prima dello stopil ...Vale invece 7 volte lail terzo 1 - 0 consecutivo internogli uomini di Mou. Tra i protagonisti del match, Tammy Abraham , in reteil gol del definitivo 2 - 2 in casa del Milan, è senza ... Bufera su C'è posta per te, la segnalazione all'Agcom contro Maria De Filippi: «Taceva mentre si parlava delle violenze ... Non importa qui rilevare come, ancora una volta, il segretario dimissionario del PD – un partito che negli ultimi dieci anni ha “occupato” tutto l’occupabile dei posti pubblici, dalla Rai agli enti ...Partendo da questo elemento oggettivo, con la necessità di erogare maggiori servizi per questi 80 posti letto aggiuntivi, oltre alla gestione dei due presidi per i servizi territoriali prevista dal ...