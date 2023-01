C' è del bello nella Juventus di Allegri Tipo la riscoperta della zona Cesarini

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Pare che lasia tornata di moda. E con lei misterche, da acciughina in balia delle correnti avverse, calcistiche e societarie, ora si trova a essere l’unico rimasto al suo posto con la chiara intenzione di tenere ben saldo il timone tra le mani. Nonostante le critiche, sembra che quando si vince e si torna a competere per la vittoria, anche molti benpensanti del bel gioco saltino sulla barca del cortomusismo che, almeno per chi scrive, è un’arte. Non solo perché, non prendendo gol, male che vada si porta a casa un pareggio, ma perché a livello emozionale è tutta un’altra storia. Brera diceva che la partita perfetta termina 0-0. Io credo invece che la perfezione sia il corto-muso. Specialmente se quel gol arriva nei minuti finali. Lanon esisterebbe senza il corto-muso. È la ...

Il Goriziano

... trovando quindi difficoltà già primamatch. Siamo preoccupati di battere questo 'Monte ... Una volta che ho capito questo ed ho giocato devo dire che è stato". Il tabellone degli Australian ...L'attaccante in forza al Sion Mario Balotelli e il difensoreMilan Theo Hernandez sono tra i candidatiFIFA Puskas Award, riconoscimento assegnato al gol piùdell'anno. The Best FIFA ... Nodo stranieri a Monfalcone, malumori nel Pd alle idee di Del Bello «Mi vengono in mente due autobiografie. La prima di Roberto Calderoli del 1995, Mutate Mutanda. La seconda di Jovannotti, My brother my sister, siamo o non siamo un bel movimento, con la prefazione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...