CdS – “Fino a giugno resta con noi”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-13 14:29:18 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Protagonista al Mondiale, uomo mercato, Walid Cheddira è la stellina che sta facendo sognare i tifosi del Bari. A 24 anni il centravanti marocchino sembra pronto al grande salto e il Napoli si è già portato avanti. La strategia della società azzurra è quella di blindarlo subito ma lasciandolo in prestito a Bari. Pur senza citare il Napoli, ha parlato del suo futuro anche Michele Mignani. Napoli su Cheddira, le parole di Mignani L’allenatore del Bari, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Parma, ha dichiarato: “So che aCheddira rimarrà con noi, ma so come funziona il calcio e può essere che una mattina mi alzi e al campo lui non ci sia”. Mercato ...