Cause e motivi se il Mac è lento

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il sistema operativo macOS non richiede molta manutenzione, visto che è in grado di ottimizzarsi da solo. Questo non significa che non possa rallentare improvvisamente! Sono numerose lee ise il Mac è, ma per fortuna è possibile evitare alcuni errori e mantenere così il Mac sempre veloce come appena acquistato. Nella guida che segue vi mostreremo quali sono lee iper cui il Mac rallenta, in modo da poter evitare queste situazioni e continuare a lavorare sul Mac senza nessun tipo di rallentamento. Questi problemi di velocità possono colpire sia i vecchi Mac sia i nuovi Mac con i chip Apple: conviene conoscerli in anticipo per mantenere la velocità a cui siamo abituati su macOS. LEGGI ANCHE -> Come fare un reset / ripristino del Mac e reinstallare MacOS 1) App ...