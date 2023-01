Caso Orlandi | O il Vaticano affronta la verità o implode Devono essere interrogati Padre Georg | Bertone | Re e

Domani

.... Sgrò ha scritto di recente " Sangue in Vaticano ", libro che racconta la vicenda luttuosa che vede al centro Tornay ed Estermann, mettendo in risalto anche tutte le contraddizioni delE poi torniamo suldi Emanuela, che è di nuovo di grandissima attualità dopo la riapertura delin Vaticano, prima volta da 40 anni a questa parte. Delsi è occupata anche Chi l'... Ecco chi è il “socio” della banda della Magliana che accusa il Vaticano per il rapimento di Emanuela Orlandi Intervista di Affaritaliani.it a Laura Sgrò, avvocato della famiglia Orlandi: "Papa Francesco sveli la verità, pagandone il prezzo, o la Chiesa imploderà" ...L’avvocata Chaouqui chiede la revisione del processo e annuncia nuovi elementi sul file Orlandi: “Sono libera di far trionfare la verità ...