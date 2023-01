Case in Italia | 9 mln non sono a norma | è allarme

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Incresce l'per le, dopo la misura decisa dall'Unione europea sull'efficientamento energetico da completare entro sette anni. I numeri, per quanto riguarda il nostro Paese,drammatici, si calcola - si legge sul Messaggero - che circa 2su 3 non siano a. A spiegarlo è un documento dell'Ance, l'Associazione nazionale dei costruttori che sull'attuazione dellativa europea ha espresso più di una critica. "La proposta di direttiva europea sull'efficienza energetica degli immobili", spiega il Presidente dell'Ance Federica Brancaccio, "pone obiettivi ambiziosi, in particolar modo per l'che possiede un patrimonio immobiliare particolarmente vetusto. Ben il 74% dei nostri immobili", prosegue, "è stato realizzato ...

... contribuendo a contrastare la povertà energetica in.' Ecco quindi di seguito un estratto di ... quasi sempre nelledegli italiani si imposta una temperatura dell'acqua così elevata da dover ...nuove a emissioni zero. E per tutte le altre requisiti più stringenti di efficienza. La ... "La casa è sacra e non si tocca", chiosa il capogruppo di Fratelli d'alla Camera, Tommaso Foti, ...Alla fine di maggio 2022, marito e moglie italiani, conviventi all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero), hanno acquistato ...Nell’infuso creato dall’azienda friulana controllata da Palladio la concentrazione di molecole, benefiche per il sistema cardiocircolatorio, il metabolismo di ...