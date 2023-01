Carte Pokemon vendute online ma non spedite | sequestrati 439mila euro

MilanoToday.it

AGI - Su una nota piattaforma di e - commerce mettevano in vendita con vari accountda collezione, se le facevano pagare e poi non le consegnavano. Quattro persone, tutte residenti in provincia di Taranto, sono indagate per truffa dalla guardia di finanza di Milano, ...... e hanno consentito di individuare la persona che, servendosi di vari account, poneva sistematicamente in venditada collezione di, riscuotendo le somme pattuite ma senza poi consegnare ... La truffa delle carte Pokemon vendute online (e mai spedite) fingevano di vendere online carte da collezione Pokemon, intascando il denaro e senza mai consegnarle, esponendo così la società titolare della piattaforma nei confronti degli utenti. E' stata la ...MILANO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un decreto di sequestro per 439 ...