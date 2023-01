Carolyn Smith scrive dall’ospedale | “Sono pronta”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Questa mattinaera in ospedale, non è ancora terminata la sua battaglia contro il cancro al seno, anche se spesso fa apparire tutto così semplice. Una serie di storie Instagram pubblicate nelle scorse ore econfida che ènell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, la sua forza è incredibile, il sorriso non c’è solo perché è nascosto sotto la mascherina. Passano gli anni e alla giudice di Ballando con le Stelle non mancano la determinazione, la voglia di combattere, non solo per se stessa. Continua a seguire le cure, assistita dal personale sanitario ringrazia tutti, più di tutti Lucia per la sua professionalità e la sua simpatia. Questa voltanon racconta molto, non dice se deve sottoporsi ad ulteriori esami o se sta ...

Newsby

La coppia, e soprattutto la giurata, si è sentita sin da subito attaccata da tutti, concorrenti, maestri ma soprattutto dagli altri componenti della giuria,, Fabio Canino, Guillermo ...... a suo dire, di non essere mai intervenuta in maniera netta in sua difesa né quando Iva Zanicchi l'ha pesantemente insultata dandole della poco di buona né quando è stata attaccata da... Carolyn Smith in ospedale si mostra così: “Sono pronta” Questa mattina Carolyn Smith era in ospedale, non è ancora terminata la sua battaglia contro il cancro al seno, anche se spesso fa apparire tutto così semplice. Una serie di storie Instagram pubblicat ...E’ da un po’ di tempo che Carolyn Smith non appariva sui social, aveva bisogno di un po’ di tempo per se stessa e per la sua famiglia. E’ tornata con un bellissimo consiglio, il barattolo della felici ...