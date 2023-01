Caro prezzi e Dl Aiuti | Bonelli porta alla Camera pane | olio e zucchine | Andate a fare la spesa! VIDEO

E calmierare idei carburanti costava allo Stato un miliardo al mese, il triplo dell'intervento sul metano. In pratica, il taglio delle accise venuto meno tra dicembre e gennaio potrebbe ...... mutui e credito al consumo: i prestiti sono sempre più cari 9 EURO IN PIU' PER IL PIENOcarburanti, il confronto deitutti i dati ll gas in bolletta,Arera nel 2021 e 2022 In ...Verona è una delle province italiane dove il prezzo della benzina è più alto. Idem per il gasolio. E detiene questo non invidiabile primato anche nel Veneto, accompagnata da Belluno. La spiegazione st ...La riduzione dei sussidi sta pesando in modo quasi esclusivo sulle piccole imprese. Anche il sistema di incentivazione dovrebbe essere ricalibrato ...