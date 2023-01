Caro carburanti | Giorgetti | ' Siamo tornati alla media di agosto | se risaliranno valuteremo le accise'

(Di venerdì 13 gennaio 2023) - Il ministro dell'Economia risponde al question time in Parlamento: 'in presenza di consistenti aumenti il governo valuterà la riduzione delleutilizzando la maggiore Iva ...

- Il ministro dell'Economia risponde al question time in Parlamento: 'in presenza di consistenti aumenti il governo valuterà la riduzione delle accise utilizzando la maggiore Iva ...... tornare a una tassazione piena nel momento in cui il costo deidovesse abbassarsi. Un ... leggi anchebenzina, la speculazione c'entra davvero qualcosa Caro carburante, oggi governo incontra sindacati su prezzo benzina . La premier: 'Tagli alle accise se aumentano gli incassi iva' Giorgetti: 'Il governo monitorerà attentamente il livello dei prezzi'. La nota dei sindacati dei gestori: '"Per porre fine a questa 'onda ...Le polemiche politiche sul caro carburanti in Italia non accennano a diminuire. Dopo la decisione del Governo di approntare il "Decreto sulla trasparenza del prezzo dei carburanti", è arrivata la risp ...