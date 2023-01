Caro carburante | Ciocchetti FdI | “Il Governo ha messo in atto una norma già esistente”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Roma – “Sulcarburanti leggo troppe polemiche pretestuose. Le risorse economiche non sono infinite e ilha funa scelta politica giusta, cioè dare priorità albollette e intervenire per aiutare le famiglie più in difficoltà. D’altronde la coperta è corta, se la tiri da una parte si accorcia dall’altra”. E’ quanto si legge in una nota di Luciano, deputato per Fratelli D’Italia. “E’ stato deciso di mettere in– aggiunge – unagià, la quale prevede che se il prezzo sale troppo, si interviene automaticamente per ridurre il prezzo dell’Iva su benzina e gasolio. Vorrei poi ricordare che quando ilDraghi è intervenuto sulle accise la benzina era a 2 euro, oggi no” conclude.