Caro benzina | Landini | “Si sono fatte marchette elettorali e ora aumentano prezzi e inflazione Stanno emergendo limiti della manovra”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) “. Sidelle, penso ai condoni fiscali, alle sanzioni a questa idea folleflat-tax. E quello che sta venendo fuori è che i, l’aumenta, la gente non arriva alla fine del mese”. Lo ha detto, a margine del congressoCgil di Bologna, il segretario nazionale del sindacato, Maurizio. “Credo che ci sia bisogno proprio di cambiare politica come noi avevamo chiesto ed era la base delle nostre manifestazioni e dei nostri scioperi: oggi è il momento di ridurre il carico fiscale sul lavoro dipendente, sui pensionati. Oggi – ha ...

Infatti, una, in particolare, apre alla possibilità dell'introduzione di nuove misure per ridurre il costo die diesel. In caso le quotazioni del petrolio dovessero aumentare, portando ad una ...Con lapiù cara sale anche la spesa I costi al distributore non incidono solo sul portafoglio degli automobilisti ma anche su un lungo elenco di beni e servizi. Pensiamo alla spesa al ...NORCIA - «L'aumento dei prezzi dei carburanti, inevitabilmente, si ripercuote sui costi della ricostruzione post sisma del centro Italia», a dirlo all'Ansa sono i sindaci ...Dietrofront del governo Meloni dopo le polemiche delle scorse ore sull’aumento del costo della benzina e lo sciopero indetto dai gestori dei distributori il 25 e 26 gennaio ...