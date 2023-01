Caro benzina | distributori in sciopero il 25 e il 26 | ' Ondata di fango su di noi'

Adnkronos

Ieri il prezzo medio die diesel in modalità self si aggirava intorno a 1,82 - 1,88 al litro, ma le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi sono tornate a salire con il rischio di ...E invece il video della premier che voleva spiegare agli italiani che in fondo lanon è ... e gli errori di Meloni sulla storia del- carburanti sono errori po - li - ti - ci, a partire ... Caro carburante, oggi governo incontra sindacati su prezzo benzina Il caro carburanti non ha colpito solo l'Italia, anzi: quanto costa fare benzina nel resto dell'Europa, e dove conviene di più ...Non hanno apprezzato le accuse di speculazione e mancanza di trasparenza. L’ira dei distributori di carburanti contro quella che definiscono «ondata di fango contro ...